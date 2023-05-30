美國通脹未回落 儲局6月加息機會升溫

美國聯諸局持續加息後，市場關注儲局於6月中的議息會議，會否繼續加息。近期的數據反映美國薪資及就業保持強勁，令市場期6月加息的機會升溫。

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根據CME的FedWatch工具，市場最新預期美國聯儲局6月加息機會已升約6成。另外美債長端收益率繼續上行，令中美息差倒掛加深。究其原因，一方面，觀察美聯儲 5月24日議息會議紀要發現：其內部觀點存在較大分歧，且目前鷹派呼聲已高於此前。

市場預期。紀要中鷹派參會人員強調保留「繼續收緊貨幣」選擇權的必要性，因為當前美國通脹回落較慢，難以在短期內重回2%目標水平 。

另一方面，美國經濟動力雖有放慢跡象，但程度依然較低，尤其是薪資、就業保持強勁，促使美國居民可支配收入仍處於上行通道，從而拉動其服務業、抑制通脹回落。

事實上，最新4月美國核心PCE為4.7%，按月環比回升7bp，或反應通脹回落在一定程度上受到掣肘。

在上述影響下上周10年期美債收益率繼續上行10點子至3.8%，繼續刷新3月以來的新高，中美10年期國債息差倒掛再上行至1.08%；美元兌人民幣滙率亦突破「7.1」算。

美債息料續升 短期人民幣貶值添壓

開源證券預期，短期美聯儲貨幣緊縮政策或仍不會轉向；10年期美債收益率對於貨幣緊縮延長及長期利率上調預期可能存在不充分定價。這意味着，短期而言，10年期美債收益率仍有上漲動力，故開源證券維持短期人民幣滙率將繼續存在貶值壓力，或掣肘外資流入，甚至導致中資股市場進一步調整。

報告來源：開源證券

編輯：錢家鋒

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