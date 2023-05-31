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普徠仕基金經理：美國債務上限或最後一刻達成協議

財金猛人追蹤 08:00 2023/05/31

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美國債務上限到期日將至，市場關注兩黨能否在到期日前達成共識，避免美國政府陷入違約。普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon發表評論指，市場過於關注是否將達成協議，而對未來發展關注不足。

他認為，即使達成協議，市場風險仍然存在。更重要的是達成協議後的下一步行動，當前首要問題是重建一般賬戶餘額，美國財政部計畫在6月底前將其增至5,500億美元。

根據過去經驗，一般賬戶每增加1美元，有80美分來自美國銀行儲備。然而，3月銀行業動蕩反映銀行儲備非常緊張。如果銀行儲備最終被用於發行美國國債，這可能會為銀行體系帶來更大的壓力。

未能減息應對危機

在通脹較低的情况下，聯儲局可以直接通過減息加以應對。鑑於聯儲局正在努力遏制通脹，當局必須維持審慎。但如果銀行體系面臨進一步的壓力，估計債券市場將迫使聯儲局採取行動並降低利率。

    點擊圖片放大

另一種與過去經驗不同的情況是，貨幣市場為一般帳戶提供資金。貨幣市場的投資者現在透過聯儲會隔夜逆回購協議進行投資，獲得更高回報，只有美國國債孳息率能帶來相若回報時，這種情況才會出現。

在這種情況下，風險資產以及美國銀行的股票和債券可能會造好。 因此，該行在未來一個月將密切關注銀行儲備情況。

違約將拖累信用評級

除非發生實際違約，該行認為評級機構機构不會降低美國的信用評級。但若發生違約情況，美國銀行將受最大衝擊，因為其評級將會間接受壓。

若出現實際違約，美國國債的價格將或會攀升，導致孳息率下降，並推升金價。 這很可能影響其他國家的國債，如德國國債和日本政府債券。

另外，美元或會轉弱。固定收益的傳統相關性在初期或會回歸，即債券價格與風險資產表現成反比。

然而，隨著踏入2024年，市場或將債務上限談判的結果抛諸腦後，届時環球各國政府財政支出增加，各國債券發行量超過預期，債券投資者或需要尋求更高的收益。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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