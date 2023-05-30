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大摩薦5股

研究報告 18:44 2023/05/30

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摩根士丹利發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下5股，摩根士丹利評級皆是「增持」（Overweight）。

專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁

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    +2

同程旅行 （00780）

摩根士丹利發表報告指，同程旅行（00780.HK）首季總票務量、收入及純利同創歷史新高，收入及經調整純利勝市場預期分別5%及24%，預期旅遊市場復甦及公司市場份額提升趨勢於第二季仍然持續。

該行指出，第二季至今同程旅行表現較2019年同期增長75%；預料其2023年收入達1,150億元人民幣，意味較疫情前即2019年高出56%，全年經調整淨利潤率料達到18%，因此將今明兩年每股盈利預測上調14%及12%，但考慮內地互聯網板塊向下估值重評，下調估值基礎，由預測明年企業價值對EBITDA倍數由12倍降至9.5倍，目標價相應由21元降至20元，評級「增持」。

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    +2

中國石油股份 （00857）

摩根士丹利發表研究報告，指中證監主席易會滿去年11月首次提出探索中國特色的估值體系（中特估），以驅動國企估值重評。現時市場共識對國企的估值較其新興市場及全球同業平均折讓約20%。中特估獲市場重大關注，特別是A股市場。自去年末季以來，指數編製公司亦推出多種以國企為主題的指數。

摩根士丹利發表報告，自下而上篩選出最受惠國企改革的H股，中石油榜上有名。

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小米集團 （01810）

大摩指出，小米手機的市場份額，基本穩定在10.3%， 按月增長0.9%。對比於Android平台平均按月增長0.3%的增長速度更快，值得留意。

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美團 （03690）

大摩指，美團是服務、消費復甦的主要受益者。外賣需求持續，推動盈利升級。為了應對行業競爭，美團或在2023年第2季、第3季透過較低利潤率搶佔市場份額。

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金山軟件 （03888）

大摩發研報指，關注金山軟件即將推出的AI產品變現情況。大摩引述管理層指出，金山辦公所即將推出的WPS AI將參考Notion AI產品定價策略，反映ARPU（每用戶平均收入）將會有雙倍增長，管理層亦對WPS AI變現上升空間看法樂觀。該行認爲，其AI產品表現似乎強勁，公司料於今年第四季或明年年初推出，取決於其大語言模型何時獲批許可證明。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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