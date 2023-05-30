土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 國際 21:11 2023/05/30 分享： 分享： 土耳其大選結果塵埃落定，現任總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）得票過半成功連任，這個結果雖然不特別意外，選前民調也指向他連任，但以土耳其經濟之差，通脹之勁，最新消費者物價指數按年增長仍達43.7%，埃爾多安仍繼續執政，反映經濟搞得差，不一定敗選。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 國金札記 相關文章 芬蘭負電價 走出能源荒 2023/05/29 芬蘭負電價 走出能源荒 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 2023/05/24 德桑蒂斯加入選戰 特朗普寢食難安？ 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 你可能感興趣 芬蘭負電價 走出能源荒 20:31 2023/05/29 芬蘭負電價 走出能源荒 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 22:40 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 21:25 2023/05/25 借馬斯克過橋 德桑蒂斯聰明定計錯數？ 最新專欄文章 國金札記 - 芬蘭負電價 走出能源荒 今日 芬蘭負電價 走出能源荒 芬蘭負電價 走出能源荒 2023/05/29 芬蘭負電價 走出能源荒 國金札記 - 美暫避債限危機 周而復始政治秀 2023/05/29 美暫避債限危機 周而復始政治秀 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 國金札記 - 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 2023/05/26 借馬斯克過橋 德桑蒂斯計錯數？ 選舉 經濟 土耳其 通脹 經濟狀況 埃爾多安