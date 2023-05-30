土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任

土耳其大選結果塵埃落定，現任總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）得票過半成功連任，這個結果雖然不特別意外，選前民調也指向他連任，但以土耳其經濟之差，通脹之勁，最新消費者物價指數按年增長仍達43.7%，埃爾多安仍繼續執政，反映經濟搞得差，不一定敗選。

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