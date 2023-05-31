信銀國際：債券平衡組合風險 財金專欄 2023/05/31 分享： 分享： 由歐美早前發生的銀行危機，到內地的消費需求及投資意慾下降，每每增加市場波動性，債券市場一般被視作核心的投資部署，可以平衡組合內的風險。 美國最新公布的數據顯示，當地通脹（Inflation）已逐步回落， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 張浩恩 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息 2023/05/30 瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息 PGIM：美儲局停加息非明智 2023/05/25 PGIM：美儲局停加息非明智 富達國際：日股轉光明 估值仍偏低 2023/05/24 富達國際：日股轉光明 估值仍偏低 瑞信陶冬：美債上限未見恐慌 2023/05/23 瑞信陶冬：美債上限未見恐慌 施羅德：新興市場通脹降溫 2023/05/19 施羅德：新興市場通脹降溫 美國 美元 指數 英國 銀行 通脹 貨幣政策 人民幣 英鎊 歐元