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信銀國際：債券平衡組合風險

財金專欄 2023/05/31

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由歐美早前發生的銀行危機，到內地的消費需求及投資意慾下降，每每增加市場波動性，債券市場一般被視作核心的投資部署，可以平衡組合內的風險。

美國最新公布的數據顯示，當地通脹（Inflation）已逐步回落，

...

撰文 : 張浩恩 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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