信銀國際：債券平衡組合風險

由歐美早前發生的銀行危機，到內地的消費需求及投資意慾下降，每每增加市場波動性，債券市場一般被視作核心的投資部署，可以平衡組合內的風險。

美國最新公布的數據顯示，當地通脹（Inflation）已逐步回落，

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