通號增長點：新簽合同升 財金專欄 2023/05/31 分享： 分享： 港股昨日縮量反彈，又是有反彈無升幅格局，小心恒生指數下試17500點。而昨日一直跑贏大市的中國通號（03969）放量上升，預期未來盈利可以保持雙位數增長。而首季新簽合同顯著上升，是未來盈利增長點。 通號 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版） 2023/05/30 人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版） 中字股實力談 - 息率近7厘 招商局估值偏低 2023/05/30 息率近7厘 招商局估值偏低 中字股實力談 - 恒指腰斬的啟示（第四版） 2023/05/29 恒指腰斬的啟示（第四版） 中字股實力談 - 美債非無轉機 恒指有望反彈 2023/05/27 美債非無轉機 恒指有望反彈 中字股實力談 - 小米亮點：AI+新能源車 2023/05/26 小米亮點：AI+新能源車 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國交通運輸部 鐵路 中國通號（03969） 人民幣 板塊