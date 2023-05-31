通號增長點：新簽合同升

港股昨日縮量反彈，又是有反彈無升幅格局，小心恒生指數下試17500點。而昨日一直跑贏大市的中國通號（03969）放量上升，預期未來盈利可以保持雙位數增長。而首季新簽合同顯著上升，是未來盈利增長點。

通號

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