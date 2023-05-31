國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 財金專欄 2023/05/31 分享： 分享： 香港要融入國家發展大局，特首政策組昨日公布56人專家組名單。值得注意的是，當中有多位本身是國家級的智囊，他們加入成為特首御用智囊的智囊，有助港府更好掌握中央的策略布局。 4大智囊 研究涉中美粵港澳 這些國 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首政策組56人專家組 星光熠熠 2023/05/30 特首政策組56人專家組 星光熠熠 有政戲 - 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 2023/05/29 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 有政戲 - 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 2023/05/25 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 有政戲 - 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 2023/05/24 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 有政戲 - 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 2023/05/23 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 中國 香港 大灣區 人工智能 特首政策組