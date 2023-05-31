國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局

香港要融入國家發展大局，特首政策組昨日公布56人專家組名單。值得注意的是，當中有多位本身是國家級的智囊，他們加入成為特首御用智囊的智囊，有助港府更好掌握中央的策略布局。

4大智囊 研究涉中美粵港澳

這些國

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