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弱市之際股價除息回落怎麽辦？

財金專欄 02:30 2023/05/31

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環球金融市場續等待美國眾議院和參議院能否順利通過民主和共和兩黨最高層達成的提高債務上限方案，以及觀測未來的加息動向，各地股市周二變動不大，偏弱的中港股市低開之後尾市收復失地回升，亞太區股市則以日韓股市

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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