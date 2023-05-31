弱市之際股價除息回落怎麽辦？ 財金專欄 02:30 2023/05/31 分享： 分享： 環球金融市場續等待美國眾議院和參議院能否順利通過民主和共和兩黨最高層達成的提高債務上限方案，以及觀測未來的加息動向，各地股市周二變動不大，偏弱的中港股市低開之後尾市收復失地回升，亞太區股市則以日韓股市 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 突然急彈10%怎樣看？ 2023/05/30 突然急彈10%怎樣看？ 投資坐標 - 港股真的特別疲弱嗎？ 2023/05/26 港股真的特別疲弱嗎？ 投資坐標 - 化工股弱勢 何時可見底？ 2023/05/24 化工股弱勢 何時可見底？ 投資坐標 - 群策群力續尋好股！ 2023/05/23 群策群力續尋好股！ 投資坐標 - 大股東增持掌握時機！ 2023/05/19 大股東增持掌握時機！ 威勝控股（03393） 利基控股（00240） 鴻興印刷（00450） 美股 派息 港股 宏觀分析 個股分析 馬斯克 大唐發電（00991）