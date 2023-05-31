滙豐范卓雲：現金不再為王 高配科技股

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計，美國政策利率即將見頂，美國債務上限亦即將解決，料有利市場風險情緒改善，認為「現金不再為王」，是時候善用現金及存款捕捉投資機遇。

她指，年初至今，坐擁現金並不是一個好的策略，因為美國通脹放緩令市場對利率見頂預期上升，導致資產價格上升，這與2022年的市場走勢相反，2022年因為央行鷹派加息令現金成為王道，但這個道理並不適用於今年，認為2023年是持續投資的年份。並且認為亞洲市場在下半年的表現將會受益於周期性動能上升而轉強，該行偏高配置中國內地、香港、印度和印尼股市，認為目前亞洲資產屬於被低估的資產。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

......

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...