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滙豐范卓雲：現金不再為王 高配科技股

財金猛人追蹤 13:33 2023/05/31

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預計，美國政策利率即將見頂，美國債務上限亦即將解決，料有利市場風險情緒改善，認為「現金不再為王」，是時候善用現金及存款捕捉投資機遇。

她指，年初至今，坐擁現金並不是一個好的策略，因為美國通脹放緩令市場對利率見頂預期上升，導致資產價格上升，這與2022年的市場走勢相反，2022年因為央行鷹派加息令現金成為王道，但這個道理並不適用於今年，認為2023年是持續投資的年份。並且認為亞洲市場在下半年的表現將會受益於周期性動能上升而轉強，該行偏高配置中國內地、香港、印度和印尼股市，認為目前亞洲資產屬於被低估的資產。

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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