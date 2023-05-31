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英偉達市值破萬億 CEO黃仁勳「AI寒冬」逆襲成功

財金猛人追蹤 14:50 2023/05/31

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芯片巨頭英偉達（Nvidia， 美：NVDA）憑藉人工智能（AI）浪潮，其市值一躍而上突破1萬億美元，成為全球首間破億元芯片公司。英偉達CEO黃仁勳居功至偉。

英偉達在人工智能領域的地位是在過去15年裡逐步形成，黃仁勳出生在台灣，兒時隨父母移民美國，獲得俄勒岡州立大學和斯坦福大學工程學位。他1993年與柯蒂斯·普雷艾姆（Curtis Priem）和克裡斯·馬拉喬斯基（Chris Malachowsky）共同創辦英偉達，並獲得了紅杉資本等投資機構的支持。

該公司的首款重要產品，是為電腦遊戲開發高強度運動圖形處理芯片，也就是現時大家所熟知的圖形處理單元（GPU）。

首季業績亮麗

英偉達市值自去年11月底以來不斷升值，從去年11月底OpenAI發布ChatGPT以來約4,200億美元，升至目前接近1萬億美元。市場早前預期AI負載和零部件需求急增，英偉達2024第一季業績亮麗，推動近期股價大幅上漲。 

截至5月24日止，集團發布2024第一季財報顯示，數據中心營收按年升14%，按月升18%，創下歷史新高，主因是AI發展里程碑下，電腦遊戲開發圖像處理芯片（GPU）需求水漲船高。

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專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁

英偉達可謂一間「無芯片工廠」的芯片公司，集團發展初期將芯片製造業務外包分給台積電，如何芯片行業中突圍？英偉達早期的拳頭產品是GPU芯片，其後2000年期間，英偉達聯合創始人兼行政總裁黃仁勳與其團隊研發CUDA軟件平台，供編程人員進行其集團芯片編程，亦適用於加密貨幣，而衍生加密貨幣初型……

更多內容，用戶請登入。

報告來源：德意志銀行、內地媒體報道

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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