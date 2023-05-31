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Tesla馬斯克訪華 三大亮點可留意

財金猛人追蹤 18:11 2023/05/31

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）5月30日訪問中國，為疫情3年以來，首度訪華。馬斯克抵達北京當日，率先與外交部長秦剛舉行會談。會上，秦剛重申中國致力於為外國公司「創造一個更加市場化、法治化和國際化的商業環境」。

對於馬斯克今次訪華，市場認為有3大亮點可以留意，包括：

1）Tesla第二工廠選址；

2）Tesla全自動駕駛功能進入中國市場；

3）寧德時代赴美建廠。

1）市場一直盛傳Tesla繼上海的超級工廠後，希望在中國建立第二個超級工廠，但消息一直未被證實。據說，多個內地城市爭取Tesla設廠，若屬實，馬斯克或在今次訪華行程中公布此消息。

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2）早前有傳Tesla將在內地展開全自動駕駛功能大範圍測試，在今年5月，上海市經信委智能製造推進處副處長陳可樂表示，上海將進一步深化與Tesla的合作，推動自動駕駛、機器人等功能在滬布局。

3）今年3月，路透曾引述消息人士指，Tesla尋求與中國電池龍頭寧德時代合作，在美國本土興建電池廠，以減低Tesla的電池生產成本。相信若Tesla與寧德時代的合作，將參考寧德時代與福特的合作模式。

目前寧德時代與福特已經達成合作，由福特出資、寧德時代提供技術與服務支持的電池工廠，將於2026年投產。

基於Tesla在上海的超級工廠，在土地、政府審批、信貸資金等方面獲得政府給予特別的政策優惠，市場估計這次馬斯克訪華，或有另一重大計劃宣布。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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