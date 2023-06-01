經濟遜預期 拖累港股 滙豐：難快速解決

5月中國PMI再遜預期，引發市場憂慮內地經濟復甦停滯，抑壓股市表現。滙豐從工業、房地產、出口3方面分析內地經濟近況，並指出中央沒有快速解決方案來恢復信心。

國家統計局公布，5月份製造業採購經理指數（PMI）為48.8%，比上月下降0.4個百分點，連續2個月低於50臨界點。

▼ 點擊圖片放大

5月份，非製造業商務活動指數為54.5%，比上月下降1.9個百分點。當中，最受惠防疫放寬的服務業，服務業商務活動指數為53.8%，比上月下降1.3個百分點。

▼ 點擊圖片放大

工業方面：

國家統計局公布，1至4月份全國規模以上工業企業實現利潤總額20,328.8億元（人民幣，下同），按年下降20.6%。與第一季度相比，下降幅度收窄了0.8個百分點。當中，國有控股企業實現利潤總額7,579.8億元，按年下降17.9%；股份制企業實現利潤總額14,962.4億元，按年下降22.0%。

滙豐引述財政部統計數據顯示，2023年1至4月國企利潤總額14,388.1億元，按年增長15.1%，表現優異。從主題上看，該行已經看到國企通過投資提供逆周期支持，為增長恢復提供了一個小幅緩衝，直到私營部門能夠跟上。在結構上，裝備製造業的工業利潤得到了汽車工業和太陽能產品以及電氣機械的支持。

▼ 點擊圖片放大

盡管如此，總體利潤增長仍然低迷，滙豐料這可能會繼續壓制商業信心。該行指出，內地製造業需要更多政策支持，但中央可能只扶助與國家長期增長目標一致的針對性行業；三中全會和全國金融工作會議預計將在今年秋季舉行，這將提供更清晰的政策重點。

房地產方面：

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...