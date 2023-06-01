中國PMI太差？ 有券商看見希望

中國5月製造業PMI連續2個月陷收縮區間，觸發市場悲觀大跌。不過，東吳證券首席宏觀分析師陶川就認為，對於5月PMI的解讀也許不必過於悲觀，因為經濟連續放緩無疑也提高了政策出台的概率，政策尤其是貨幣政策不會袖手旁觀。

陶川指出，從歷史上看，每當PMI持續低於50、經濟動能持續回落，最快響應的往往是貨幣政策──降准或降息。尤其是在今年財政休養生息、地方債務問題壓力較大的背景下，即使人民幣匯率跌破7.10，貨幣政策（包括信貸政策）依舊可能是最快響應的工具──最快一個月內，最慢三個月內。

中國經濟煞停港股 滙豐：難快速解決

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對於當前的市場而言，最怕的不是差的經濟數據，而是「穩健」的數據表現。陶川指出，當前存量博弈的市場破局的宏觀場景主要有三種：

第一種、經濟表現超預期的好，市場情緒系統性轉向；

第一種、經濟全面轉弱，政策再次出手；外資成規模流入。因此，經濟差反而有「柳暗花明」的機會；

市場最擔心的是第三種的「穩健」──在整體經濟和情緒轉弱的情況下，總有那麼一兩個重要的經濟數據表現「亮眼」，導致政策端猶豫不決。

陶川指出，5月PMI的數據至少驗證了經濟放緩的勢頭仍在持續，而這一狀態持續的時間越長，數據層面的一致性越高，則政策出台的可能性也就越大。

從具體數據上看：

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