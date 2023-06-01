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避險之外 金價還有3大助力

研究報告 01:05 2023/06/01

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全球衰退陰霾難散，加上美國加息周期愈來愈接近尾聲，令黃金避險角色再度提頭。中資大型券商建銀國際近日報告更出，黃金近期獲得來自全球央行、中國及印度的購買力所支持。

    點擊圖片放大
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建銀國際指，在央行分散風險所產生的需求帶動下，全球央行在2022年的淨買入黃金量，按年大增1.4倍至1,078噸（點擊圖片放大），並差不多是2010至2021年年均淨買入量約473噸的2倍有多，並且佔去年全球黃金需求的23%。

縱使全球央行經過去年的大手吸納黃金，今年全年淨買入黃金量料有所回落，但在今年首季，全球央行淨買入量仍按年大增176%至228噸（點擊圖片放大），佔同期全球黃金需求的19%。

    點擊圖片放大
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事實上，綜觀全球央行，不少的黃金佔外滙儲備比重少於10%（點擊圖片放大），當中包括中國的央行，而且美國持有全球黃金儲備的比例，亦遠高過其他國家。

雖然中國央行在今年首季大手買入黃金，淨買入近60噸（點擊圖片放大），佔同期全球需求約25%（較2022年第四季的16%及2022年全年的6%，明顯大增），並且超過......

    點擊圖片放大

（詳細分析更新中）

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報告來源：建銀國際

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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