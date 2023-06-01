避險之外 金價還有3大助力（第二版）

本文第一版提及，建銀國際日前報告指現時金價有3方面的購買入，包括：

全球央行持續為手上儲備分散風險、

中國市場復甦、以及

印度市場復甦；

並在第一版內解構了央行淨買入黃金情況。至於中國及印度市場，過去大部分時間差不多佔全球黃金需求量約三分之一（點擊圖片放大），所以，這兩個市場對黃金需求復甦，的確可為金價帶來強勁支持力。

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中國市場方面，據建銀國際報告所指，中國經歷近3年防疫措施後重開，消費情緒改善及需求回升。事實上，中國在金飾珠寶銷售量自2020年低谷回升，而在縱使2020年極低基數效應過後，而在今年首4個月，中國在金飾珠寶銷售量按年升約11%（點擊圖片放大）；同期銷售額按年升約22%，而單計4月銷，更按年升約45%。

此外，香港對中國內地的黃金淨出口量自2021年開始再次活躍起來，而據建銀國際報告數據（點擊圖片放大），今年首季相關出口量更按年大增162%。

近期人幣貶值 無礙金價走勢

總的來說......

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【第一版刊於6月1日 00：05】

全球衰退陰霾難散，加上美國加息周期愈來愈接近尾聲，令黃金避險角色再度提頭。中資大型券商建銀國際近日報告更出，黃金近期獲得來自全球央行、中國及印度的購買力所支持。

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建銀國際指，在央行分散風險所產生的需求帶動下，全球央行在2022年的淨買入黃金量，按年大增1.4倍至1,078噸（點擊圖片放大），並差不多是2010至2021年年均淨買入量約473噸的2倍有多，並且佔去年全球黃金需求的23%。

縱使全球央行經過去年的大手吸納黃金，今年全年淨買入黃金量料有所回落，但在今年首季，全球央行淨買入量仍按年大增176%至228噸（點擊圖片放大），佔同期全球黃金需求的19%。

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事實上，綜觀全球央行，不少的黃金佔外滙儲備比重少於10%（點擊圖片放大），當中包括中國的央行，而且美國持有全球黃金儲備的比例，亦遠高過其他國家。

雖然中國央行在今年首季大手買入黃金，淨買入近60噸（點擊圖片放大），佔同期全球需求約25%（較2022年第四季的16%及2022年全年的6%，明顯大增），並且超過......

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報告來源：建銀國際

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