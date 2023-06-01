港股有理由階段性見底（第二版）

國家統計局昨日公布，5月製造業採購經理指數（PMI）為48.8%，比上月下降0.4個百分點，亦刷新了5月份的歷史新低，坐實内地經濟明顯轉弱。然而，内地經濟轉弱已反映在港股上，恒指連跌2個月，累跌逾2300點，最近短短六個交易日，跌勢轉急，下跌超過1700點或約9%。從技術分析和政策救市兩個角度分析，港股有理由階段性見底。

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貨幣政策不會袖手旁觀

首先，從技術分析看，恒指RSI跌穿30至28，嚴重超賣，短期反彈可期。

其次，從政策救市歷史角度看，每當PMI連續兩個月或以上處於50以下，政策尤其是貨幣政策不會袖手旁觀，最快響應的往往是貨幣政策——降準或降息。因此，對於6月港股走勢，投資者不必過於悲觀。

内地著名經濟學家任澤平稱：

現在已經不是要不要救經濟了，而是怎麼救，怎麼盡快、盡最大力度救。

從數據上看，5月製造業PMI再次全面降溫。5月製造業PMI繼續處於榮枯綫以下，錄得48.8%（環比-0.4pct）。細看分項數據，需求、生產、庫存各方面都在降溫。需求疲軟是最大痛處需求委靡導致生產商生產動能不足，且廠商去庫存過程艱難，這些都使製造業復甦「寸步難行」。

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內外需不足仍是掣肘

5月代表內需的新定單指數和代表外需的新出口定單指數皆跌落榮枯綫︰內需方面，5月PMI新定單指數錄得48.3%（環比-0.5pct）；外需方面PMI新出口定單指數錄得47.2%（環比-0.4pct）。企業調查顯示，反映市場需求不足的企業比重為58.8%，不僅創下歷史最高值，且已連續11個月超過市場需求持續不足使經濟回升動力偏弱。

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