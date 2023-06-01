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三大因素帶動 租金愈升愈有

地產 12:00 2023/06/01

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差餉物業估價署，日前公布上月私人住宅售價及租金指數，當中租金表現較具亮點，該指數按月急升1.42%，創逾6年半最大單月升幅。而目前租市同時受惠通關後內地客租樓上升，以及內地生重臨本港夾租等利好因素，短期相信將愈升愈有。

據差餉物業估價署顯示，上月私人住宅租金指數連升3個月，不但按月再漲1.42%，升幅更連續2個月有所擴大，較2月擴大0.79個百分點，而按年計也上升0.5%。反觀，截至上月的樓價指數，雖然仍升0.54%，但升幅按月已收窄1.05個百分點，而對比去年同期更挫8%。

需要留意是，今年首4個月住宅租金的升幅，主要由通關後內地客來港租樓需求上升所帶動，情況正好反映了緣何內地客需求較高的實用面積753至1,075平方呎C類單位，上月租金升幅進一步擴大至1.88%，比其他4個類別單位租金同期上升0.14%至1.64%，多出0.24至1.74個百分點。

而未來一段時間租賃市場將會踏入傳統旺季，估計內地生來港租樓的個案會持續增加，再加上近期股市大幅波動，預料令轉買為租的情況及趨勢上升，變相進一步轉旺租賃交投，在該三大因素刺激之下，租金上升動力充足，短期料持續看俏，甚至大有可能跑贏樓價。

記者: 鄭達偉
 

三大因素帶動 租金愈升愈有

欄名 : 樓市分析

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