政府控煙決心大 多管齊下求達標

昨日（5月31日）是世界無煙日，醫務衞生局局長盧寵茂早前已經預告，本月會就下階段控煙策略進行公眾諮詢。據知，港府對於控煙態度強硬，未來將多管齊下，包括加煙稅、限供應、減宣傳等。

擬規管供應 減賣煙宣傳着

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