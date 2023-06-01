政府控煙決心大 多管齊下求達標 財金專欄 2023/06/01 分享： 分享： 昨日（5月31日）是世界無煙日，醫務衞生局局長盧寵茂早前已經預告，本月會就下階段控煙策略進行公眾諮詢。據知，港府對於控煙態度強硬，未來將多管齊下，包括加煙稅、限供應、減宣傳等。 擬規管供應 減賣煙宣傳着 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 2023/05/31 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 有政戲 - 特首政策組56人專家組 星光熠熠 2023/05/30 特首政策組56人專家組 星光熠熠 有政戲 - 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 2023/05/29 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 有政戲 - 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 2023/05/25 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 有政戲 - 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 2023/05/24 澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 香港 施政報告 李家超 陳肇始 盧寵茂 醫務衞生局 煙草產品 林哲玄 楊永杰