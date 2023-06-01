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政府控煙決心大 多管齊下求達標

財金專欄 2023/06/01

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昨日（5月31日）是世界無煙日，醫務衞生局局長盧寵茂早前已經預告，本月會就下階段控煙策略進行公眾諮詢。據知，港府對於控煙態度強硬，未來將多管齊下，包括加煙稅、限供應、減宣傳等。

擬規管供應 減賣煙宣傳着

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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