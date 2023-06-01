AI拉動業務 中興趁平買 財金專欄 2023/06/01 分享： 分享： 港股昨日又跌，但要留意港股技術指標超賣，不排除日內有反彈，惟小心是有反彈無升幅格局。但大市調整可以向績優股兼且政策傾斜股埋手，中興通訊（00763）未來盈利複合增長有14%，AI會是未來增長點，加上估 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版） 2023/05/31 【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版） 中字股實力談 - 通號增長點：新簽合同升 2023/05/31 通號增長點：新簽合同升 中字股實力談 - 人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版） 2023/05/30 人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版） 中字股實力談 - 息率近7厘 招商局估值偏低 2023/05/30 息率近7厘 招商局估值偏低 中字股實力談 - 恒指腰斬的啟示（第四版） 2023/05/29 恒指腰斬的啟示（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 習近平 李強 人工智能 中興通訊（00763） 人民幣 板塊