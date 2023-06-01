AI拉動業務 中興趁平買

港股昨日又跌，但要留意港股技術指標超賣，不排除日內有反彈，惟小心是有反彈無升幅格局。但大市調整可以向績優股兼且政策傾斜股埋手，中興通訊（00763）未來盈利複合增長有14%，AI會是未來增長點，加上估

...