  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 01:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AI拉動業務 中興趁平買

財金專欄 2023/06/01

分享：

分享：

港股昨日又跌，但要留意港股技術指標超賣，不排除日內有反彈，惟小心是有反彈無升幅格局。但大市調整可以向績優股兼且政策傾斜股埋手，中興通訊（00763）未來盈利複合增長有14%，AI會是未來增長點，加上估

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版）
2023/05/31
【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版）
中字股實力談 - 通號增長點：新簽合同升
2023/05/31
通號增長點：新簽合同升
中字股實力談 - 人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版）
2023/05/30
人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版）
中字股實力談 - 息率近7厘 招商局估值偏低
2023/05/30
息率近7厘 招商局估值偏低
中字股實力談 - 恒指腰斬的啟示（第四版）
2023/05/29
恒指腰斬的啟示（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 習近平 李強 人工智能 中興通訊（00763） 人民幣 板塊

上一篇文章

內需弱復甦路長 多出招提振信心

下一篇文章

守住250天綫 威勝可收集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 弱市之際股價除息回落怎麽辦？
弱市之際股價除息回落怎麽辦？
通脹圓滙不關事 日股還看GDP
通脹圓滙不關事 日股還看GDP
瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息
瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息
華升級力抗脫鈎 新能源早着先機
華升級力抗脫鈎 新能源早着先機
投資廣角鏡 - 德永佳高息前景轉佳
德永佳高息前景轉佳
投資坐標 - 突然急彈10%怎樣看？
突然急彈10%怎樣看？