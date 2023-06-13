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【通脹偵察站】美國通脹仍高企 高盛穆迪料加息周期未完（持續更新）

財金 09:30 2023/06/13

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美國眾議院通過暫停實施債務上限法案】 眾議院以314票贊成、117票反對，通過基於總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成暫停實施債務上限至後年初，同時控制財政開支的協議所編製的法案。

美國原油庫存超預期】根據美國石油協會數字，美國原油庫存上星期增加約520萬桶，市場原本預期減少140萬桶。 汽油庫存亦意外增加190萬桶左右。蒸餾油庫存增加180萬桶，增幅大過預期。

植田和男：全球低通脹或已結束】 日本央行行長植田和男在一個學術會議上致辭時表示，全球央行可能已面臨一個新的經濟環境，通脹將不會重返過去的低水平，目前可能已身處有別於長期低通脹時期的新常態。

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撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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