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【追蹤女股神】ARK重磅股大挪移 Cathie Wood勁沽Tesla英偉達 建倉Facebook加碼台積電（一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 10:35 2023/06/13

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本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

納指在5月最後一日跌0.63%。Cathie Wood旗下ETF交投不算活躍但有具啟示性交易。5月30日她接受外電訪問時表示，並未有對ARKK年初清倉英偉達（Nvidia）（美：NVDA）感可惜，而此時英偉達市值突破1萬億美元。她反而指Tesla（美：TSLA）才是AI領域受益者，而翌日她即身體力行再減持英偉達。ARKQ於5月31日減持2.3萬股英偉達，佔該ETF持倉比重0.99%，同日英偉達股價跌5.7%。ARKQ現時仍持有約8萬股英偉達，連通ARKG、ARKF、ARKW，ARK Investment合共仍持有約142萬股英偉達。

至於增持方面，較值得留意是ARKQ買入6.8萬股Teradyne（美：TER），佔該ETF持倉0.74%。

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

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5月30日  交投疏落

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

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5月26日  續追UiPath

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

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5月25日  六大ETF齊追UiPath

以下是ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

    點擊圖片放大

 

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撰文 : 許江明

欄名 : 追蹤女股神

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