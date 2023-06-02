內地擬推「組合拳」救樓市 內房股集體上升

最新消息：據《彭博》報道，現行內房政策未能支持陷入困境的房地產行業持續反彈，中國正制定多項「組合拳」支持內房，監管部門正考慮降低大城市部分非核心街區首期比例、降低代理交易佣金，並在國務院指導下進一步放寬住宅購買限制。

此外，報道引述消息指，中國還可能完善及延長去年推出的16項房地產救助計劃，惟目前仍待確定，住房部目前未有作回應。

合景 （01813） 、龍光 （03380） 、龍湖 （00960） 、新城發展 （01030） 、融創 （01918） 等內房股，集體上揚，升幅均超過1成，成交活躍。

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6月1日：

踏入6月，內地中指院公布過去5個月內地房地產銷售數據，由數據看來5月仍未有起色。

百強房企首5月銷售額增速放緩

中指院數據顯示，2023年1至5月，TOP100房企銷總額為29,661億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，增幅相比上月下降4.4個百分點。其中TOP100房企銷售額5月按年增長2.8%，經季節調整後5月按月下降18.8%。

中指院指，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。銷售額超千億房企7家，較去年同期增加4家，百億房企68家，較去年同期減少2家。TOP100房企權益銷售額為20,545.9億元，權益銷售面積為11,836.2萬平方米。

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