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5月銷售數據出爐 內房有無起色？

財金 13:26 2023/06/01

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踏入6月，內地中指院公布過去5個月內地房地產銷售數據，由數據看來5月仍未有起色。

百強房企首5月銷售額增速放緩

中指院數據顯示，2023年1至5月，TOP100房企銷總額為29,661億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，增幅相比上月下降4.4個百分點。其中TOP100房企銷售額5月按年增長2.8%，經季節調整後5月按月下降18.8%。

中指院指，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。銷售額超千億房企7家，較去年同期增加4家，百億房企68家，較去年同期減少2家。TOP100房企權益銷售額為20,545.9億元，權益銷售面積為11,836.2萬平方米。

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房趨勢

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