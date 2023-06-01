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平安證券鍾正生 料政策加碼時點提前 幣策降息可期

財金猛人追蹤 14:24 2023/06/01

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內地5月財新製造業採購經理指數（PMI）錄得50.9點，按月升1.4個百分點，繼兩個月後回升至擴張區間，相反國家統計局近日發布5月中國PMI，反映中國經濟增長動能按月走弱。平安證券首席經濟學家鍾正生表示，在7月中央政治局會議前或後，政策加碼時點可能提前。

    點擊圖片放大

中國5月中國PMI經濟數據，鍾正生指出，5月製造業呈現3種迹象：（1）需求弱；（2）價格跌；（3）去庫存；建築業新項目開工呈現疲態；服務業需求呈現回落迹象。

他認為，中國經濟增長動能按月走弱，在此情況下，中央政策加碼時點可能僧提前，而市場預期7月中央政治局會議前或後的時期，分別在幣策和財策：

（1）幣策： 降息。鍾正生表示，在物價水平下移，實際利率水平對經濟的驅動作用下降，加上目前企業盈利和投資回報率下行，認為有必要進一步推動貸款名義利率下降，尤其是大幅度地下調存量房貸利率，減輕家庭部門的實際償債負擔；

（2）財策：加快地方專項債發行，推新一批政策性金融工具；

地方專項債發行

  • 鍾正生指，政府土地出讓收入恢復程度有限，而今年地方政府維持基建投資增長仍存在資金缺口，因此他認為，政府會針對「土地財政」模式轉型的財政體制改革，可能會加入財政政策相議議程。
  • 政府於去年6月底前地方專項債發行完畢後，新設了兩批共6,000億元人民幣的政策性開發性金融工具額度，這用於接棒專項債補充重大項目資本金，較好穩定了2022年下半年基建投資增長與實物工作量的形成。

（3）推出重大產業建設工程，並以相應的結構性貨幣政策工具，以及財政貼息工具等。

    點擊圖片放大
    +3
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此前，鍾正生分別拆解5月行業表現呈現特徵：

  • 製造業

中游行業景氣最佳，而原材料行業是主要拖累項。

他指出，中國4月製造業弱需求凸顯並拖累生產、價格和投資表現，在這背景下，5月製造業生產經營活動預期指數連續第3個月回落，已回到2013年以來25%分位水平，指向製造業投資信心不足；

服務業方面……

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報告來源：平安證券

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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