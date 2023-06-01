美息見頂漸明朗 市場風險逐平息

美國聯儲局將於6月中議息，市場關注儲局會否持續加息。華鑫證券指出，市場對於加息預期升温，主要從近期的聯儲官員發言及5月FOMC會議紀要來看，聯儲官員們尚未在停止加息上達成一致，雖然儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）近期傳達出了6月加息的訊號，但是對於後續貨幣政策路徑並沒有一個明確的結論，而相對鷹派的官員再度出來喊話再度加息，使得市場再度預期後續的加息。

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市場對於加息預期升温，主要從近期的聯儲官員發言以及5月FOMC會議紀要來看，聯儲官員們尚未在停止加息上達成一致，雖然鮑威爾近期傳達出了6月加息的訊號，但是對於後續的貨幣政策路徑並沒有一個明確的結論，而相對鷹派的官員再度出來喊話再度加息，使得市場再度預期後續的加息。

華鑫證券指出，市場預期儲局於6至9月至少加息1次，加幅为0.25厘。該行又指，近期的經濟數據令市場當前對於美國經濟韌性的預期不斷加強。

1. 美國首季GDP的終值，各項指標均有所上調。首季的經濟資料從1.1%的環比增速上調至1.3，個人消費支出PEC的環比折年率3.7%上調至3.8%，核心PCE的環比折年率也從4.9%上修至5%，對應的核心PCE價格指數也上修至5%，強經濟和高通脹的組合使得市場快速降息的預期落空。

2 美國PMI資料進一步體現出了製造業和服務業的分化，5月23日公佈了美國Markit PMI的初值，製造業PMI錄得48.5，跌落至不景氣區間，而服務業的PMI則是出現了大幅的上行，錄得55.1，遠超53.6的前值和52的市場預期。服務業的超預期強勁將會進一步支撐服務業就業以及工資增速，進一步拖後聯儲的降息兌現，甚至推動聯儲進一步加息。

3 美國地產銷售出現了持續的回暖。美國4月新房銷售折年數為68.3萬套，遠超63萬套的市場預期，是自2022年3月以來的最高值。房產數據反映經濟還未步入衰退，但是地產市場已經出現了一定的回暖，使得市場再度押注加息，預計在6至9月至少會有一次0.25厘加息。

6至9月加息機會不大

不過華鑫證券認為，鮑威爾已暗示6月暫停加息，7月和9月大概率不會再度加息。主要是經濟逐漸降溫，通脹仍在下行通道，具體表現為：

1. 美國地產市場仍在底部區域，並未反轉；

2. 消費對於經濟的支撐邊際減弱；

3. 勞動市場緊張局勢緩和趨勢不改；

4. 住宅項將帶動整體CPI走低，商品和服務通脹的切換不足以再度推高CPI。

從風險端來看，當前市場風險因素逐步平息。綜合來看當前市場的流動性衝擊較小。往後來看，預期美國經濟持續回落，聯儲不會再度加息，不過2023年減息機會較細。

美股短期仍有上行空間

在目前市況，華鑫券認為，對於股票市場，短期仍有上行的空間。美股往往會在高利率懸掛期間表現較佳，因為高利率時期宏觀經濟環境往往不錯，這也符合當前美國的經濟情況。

伴隨着首季報的公佈結束，且美債上限和美國區域銀行風險的衝擊緩和，預期市場對於6月過度鷹派的加息預期將會在後續得到一定程度的扭轉，帶來市場預期的整體好轉，繼續推動美股的上行。

對於大宗商品，黃金前期漲幅主要是銀行危機和美債上限共同推動所致，在風險項緩和之後黃金暫時失去了持續上行的動力，後續來看黃金的配置周期仍要靜待美國衰退的正式兌現或者減息周期的開始。

報告來源：華鑫證券

編輯：錢家鋒

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