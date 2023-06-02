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旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的

國際 20:51 2023/06/02

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隨著各地解除防疫措施，旅遊業復常之際，荷蘭和奧地利卻有城市限制遊客，令人反思旅遊業對地方的傷害。是次推薦好書《旅行的異義：一趟揭開旅遊暗黑真相的環球之旅》，探討旅遊業的黑暗面。

...

撰文 : 李俊儀 記者

欄名 : 國金好書

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