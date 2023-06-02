旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的 國際 20:51 2023/06/02 分享： 分享： 隨著各地解除防疫措施，旅遊業復常之際，荷蘭和奧地利卻有城市限制遊客，令人反思旅遊業對地方的傷害。是次推薦好書《旅行的異義：一趟揭開旅遊暗黑真相的環球之旅》，探討旅遊業的黑暗面。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 記者 欄名 : 國金好書 相關文章 新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日 2023/05/31 新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日 南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟 2023/05/27 南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟 日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售 2023/05/23 日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售 奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍 2023/05/22 奧地利「世界最美小鎮」奇招趕客 打卡聖地豎木板阻自拍 日本3月旅客住宿人次近5000萬 接近疫情前水平 2023/04/29 日本3月旅客住宿人次近5000萬 接近疫情前水平 你可能感興趣 新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日 11:56 2023/05/31 新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日 南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟 13:02 2023/05/27 南韓將發放100萬張消費券 刺激內需經濟 日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售 12:12 2023/05/23 日本有意改革旅客退稅 規避非法國內轉售 最新專欄文章 俄烏衝突溯源 東西方新對抗 2023/05/27 俄烏衝突溯源 東西方新對抗 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 2023/05/26 俄烏戰爭前因：普京為何非要打這場仗？ 英試數學卷20年最難 反思教改目的 2023/05/20 英試數學卷20年最難 反思教改目的 現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史 2023/05/13 現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 2023/05/12 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 經濟 文娛藝術 旅遊行業 杜拜 記者 交通 行業