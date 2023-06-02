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晉達資產管理：不要對中國市場過度悲觀

財金猛人追蹤 07:20 2023/06/02

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中國近期公布的經濟數據反映復甦之路並不平穩，市場擔心中國經濟重啟帶來的刺激效果已經消退，拖累股市表現。中國5月官方製造業採購經理指數（PMI）為48.8%，比4月下降0.4個百分點，低於臨界點，製造業景氣水平小幅回落。

    點擊圖片放大

晉達資產管理全方位中國債券聯席投資組合經理蕭光平表示，目前市場因為中國經濟近期出現走弱的跡象而對中國悲觀，但他認為不用太過悲觀地認為中國不會再增長，因在去年市場對中國過度悲觀時，中國股市便出現強勁反彈。

此外，晉達資產管理全方位中國股票聯席投資組合經理馬文暢表示，中國的增長模式已經改變，已由過去的高速增長轉為高質量發展。在宏觀大環境改變的情況下，投資部署應同時持有基本面向好的價值股及增長股，分散風險。她認為，目前中國的投資主題包括自主供應、碳中和、消費等。

另一方面，日本股市近期獲得國際投資者注意，除了因為股神巴菲特大手增持日本五大商社外，亦因為日經225指數最近突破3萬點，重回30年前水平。有分析指，由於外資對中國市場缺乏信心，導致本來投資中港市場的資金流向日本市場。

不過，馬文暢認為，市場一般界定日本股市為成熟市場，而中國股市則為新興市場，兩者的定義不同，一般來說，固定投資於新興市場的資金或基金不會突然轉投成熟市場，所以認為上述說法未必成立。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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