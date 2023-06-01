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黃仁勳帶領英偉達制霸全球 3大關鍵

研究報告 18:51 2023/06/01

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英偉達（Nvidia，美：NVDA）憑藉人工智能（AI）浪潮，市值突破1萬億美元，成為全球首間破億元的芯片公司，CEO黃仁勳亦因為擁有英偉達3.51%股票，登上全球富豪榜第34名的高位。其間他做對了三個關鍵決定。

專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁

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英偉達成立1993年，總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉，是一家人工智能計算公司。公司股價經歷2016-2018年、2020-2021年、2022年9月以來三輪快速增長；其中2022年9月至今，受AI驅動下針對芯片算力需求提升，公司股價呈現大幅度反彈。市價一度突破一萬億美元。

圖型處理器

1999年，公司發明了圖形處理器，全球首款GPU GeForce 256誕生。公司發明GPU定義了現代計算機圖形學，由此走上了重塑行業的道路，確立了在該領域的領導地位。而此後，公司GPU產品出貨量快速增長，2002年處理器出貨量累計超1億台，2006年累計出貨超5億台，2011年累計出貨超10億台。

CUDA技術壁壘

2006年，公司推出用於通用GPU（GPGPU）計算的CUDA平台。軟件開發者可以通過該平台使用C語言編寫GPU片上程序來完成復雜的計算。從G80開始，英偉達GPU體系結構已經全面支持通用編程，GPU實際脫離圖像處理的單一用途，成為了真正的通用GPU。

2006年，英偉達發布了針對GPU的編程的架構CUDA，它提供了GPU編程的簡易接口，可以基於CUDA編譯基於GPU的應用程序，利用GPU的並行計算能力更高效的解決復雜計算難題。CUDA讓GPU真正實現更廣泛的通用計算，降低了GPGPU的應用門檻。CUDA與GPGPU直接推動了AI與深度學習的發展與產業革命。

多綫發展深化AI

自2015年以後，隨着AI浪潮迅猛推進，公司業務不斷多元化，向數據中心、游戲、移動設備、汽車電子等市場發展。公司GPU產品能夠並行計算的性能優勢滿足深度學習需求，通過對GPU架構升級不斷推出新產品，其運算性能得到顯著提升，廣泛用於數據中心等計算密集領域。

2023年3月，英偉達在GTC大會上推出4個針對各種生成式AI應用程序進行優化的推理平台，其中發布帶有雙GPU NVLink的H100 NVL加速計算卡，以支持ChatGPT類大型語言模型推理。與適用於GPT-3處理的HGX A100相比，配備四對H100與雙GPU NVLink的標准服務器的速度最高可達10倍。

報告來源：國信証券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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