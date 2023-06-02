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景順趙耀庭拆解中國2個PMI差異

財金猛人追蹤 01:05 2023/06/02

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中國在5月31日發布的官方製造業採購經理人指數（PMI）續處48.8的收縮區，惟翌日發布的財新中國製造業PMI卻重返擴張區，達到50.9，並超出市場預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，當中原因有兩個原因，造成2個PMI數據有差異。

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中國在5月31日發布的官方製造業採購經理人指數（PMI）續處48.8的收縮區（點擊圖片放大），並低於市期預期的49.5。不過，6月1日發布的財新中國製造業PMI卻重返擴張區（點擊圖片放大），達到50.9，並超出市場預期。

趙耀庭解釋：

  • 中國製造業PMI每月數據相互不一致，反映出國內增長反彈不一，而且斷斷續續。這並不意外，幾乎每個主要經濟體在疫後復甦時，都遇過同樣的情況，中國亦不例外。
  • 鑑於財新PMI是唯一一個覆蓋中小企業的PMI，因此仍被視作更能反映私有行業信心指標。當前數據顯示，中國經濟並未停止復甦。月內，官方服務業PMI仍保持於53.8高位。

料降準及推補貼 惟不宜大規模刺激

無論如何，由於月內數據不及預期，市場仍渴望更多貨幣及財政刺激措施。趙耀庭認為......

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...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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