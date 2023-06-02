景順趙耀庭拆解中國2個PMI差異

中國在5月31日發布的官方製造業採購經理人指數（PMI）續處48.8的收縮區，惟翌日發布的財新中國製造業PMI卻重返擴張區，達到50.9，並超出市場預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，當中原因有兩個原因，造成2個PMI數據有差異。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中國在5月31日發布的官方製造業採購經理人指數（PMI）續處48.8的收縮區（點擊圖片放大），並低於市期預期的49.5。不過，6月1日發布的財新中國製造業PMI卻重返擴張區（點擊圖片放大），達到50.9，並超出市場預期。

趙耀庭解釋：

中國製造業PMI每月數據相互不一致，反映出國內增長反彈不一，而且斷斷續續。這並不意外，幾乎每個主要經濟體在疫後復甦時，都遇過同樣的情況，中國亦不例外。

鑑於財新PMI是唯一一個覆蓋中小企業的PMI，因此仍被視作更能反映私有行業信心指標。當前數據顯示，中國經濟並未停止復甦。月內，官方服務業PMI仍保持於53.8高位。

料降準及推補貼 惟不宜大規模刺激

無論如何，由於月內數據不及預期，市場仍渴望更多貨幣及財政刺激措施。趙耀庭認為......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本?你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...