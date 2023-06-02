方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚 財金專欄 2023/06/02 分享： 分享： 全球地緣政治局勢緊張，但中國作為具有增長潛力的市場，沒有企業或投資者能忽視她的存在。方瀛研究與投資認為，保持對中國的投資。在長遠來說，可為投資組合帶來豐厚的回報。 資本配置者愈來愈難以應對一個分裂的世界 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 陸文達 方瀛研究與投資（FountainCap）行政總裁 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 2023/06/01 瑞士百達：政經框架已變 資產配置要改 信銀國際：債券平衡組合風險 2023/05/31 信銀國際：債券平衡組合風險 瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息 2023/05/30 瑞信陶冬：美通脹升温 六月料加息 PGIM：美儲局停加息非明智 2023/05/25 PGIM：美儲局停加息非明智 富達國際：日股轉光明 估值仍偏低 2023/05/24 富達國際：日股轉光明 估值仍偏低 中國 經濟 美元 政治 英國 通脹 金融 產品 GDP 人工智能