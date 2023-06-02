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方瀛陸文達：中國長遠回報豐厚

財金專欄 2023/06/02

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全球地緣政治局勢緊張，但中國作為具有增長潛力的市場，沒有企業或投資者能忽視她的存在。方瀛研究與投資認為，保持對中國的投資。在長遠來說，可為投資組合帶來豐厚的回報。

資本配置者愈來愈難以應對一個分裂的世界

...

撰文 : 陸文達 方瀛研究與投資（FountainCap）行政總裁

欄名 : 名家觀點

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