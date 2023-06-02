最壞時刻已過 聯想估值上調 財金專欄 2023/06/02 分享： 分享： 港股昨日先升後跌，人民幣貶值壓力揮之不去，惟大市調整期間，可以考慮復甦股，如全球PC市場有望下半年復甦，PC龍頭聯想集團（00992）的非PC業務有強勁增長，相信最壞時間已過去，有望重估。 聯想截至 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 全日1285億成交 北水大逃亡的啟示（第四版） 2023/06/01 全日1285億成交 北水大逃亡的啟示（第四版） 中字股實力談 - AI拉動業務 中興趁平買 2023/06/01 AI拉動業務 中興趁平買 中字股實力談 - 【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版） 2023/05/31 【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版） 中字股實力談 - 通號增長點：新簽合同升 2023/05/31 通號增長點：新簽合同升 中字股實力談 - 人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版） 2023/05/30 人民幣失7.1 淡友放緩攻勢 港股衝擊未完（第五版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 平板機 戴爾（美：DELL） 下降軌 聯想集團（00992） 人民幣