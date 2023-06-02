最壞時刻已過 聯想估值上調

港股昨日先升後跌，人民幣貶值壓力揮之不去，惟大市調整期間，可以考慮復甦股，如全球PC市場有望下半年復甦，PC龍頭聯想集團（00992）的非PC業務有強勁增長，相信最壞時間已過去，有望重估。

聯想截至

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