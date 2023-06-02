夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？ 財金專欄 2023/06/02 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍先後考察香港和澳門，他在澳門考察了多個房屋項目，與在港行程不同。消息指，夏寶龍回京後，在總結會上讚揚澳門的房屋建設。日前夏寶龍在京接見房屋局局長何永賢，對香港的房屋政策有何啟示？ 夏寶龍 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政府控煙決心大 多管齊下求達標 2023/06/01 政府控煙決心大 多管齊下求達標 有政戲 - 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 2023/05/31 國家級智囊入專家組 助港府掌中央布局 有政戲 - 特首政策組56人專家組 星光熠熠 2023/05/30 特首政策組56人專家組 星光熠熠 有政戲 - 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 2023/05/29 促進跨境器官移植 須做功夫釋疑慮 有政戲 - 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 2023/05/25 國泰風波掀千重浪 一時三刻難修補？ 香港 澳門 公屋 夏寶龍 房屋局 鄧家彪 何永賢