夏寶龍晤何永賢 對港房策有啟示？

港澳辦主任夏寶龍先後考察香港和澳門，他在澳門考察了多個房屋項目，與在港行程不同。消息指，夏寶龍回京後，在總結會上讚揚澳門的房屋建設。日前夏寶龍在京接見房屋局局長何永賢，對香港的房屋政策有何啟示？

夏寶龍

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