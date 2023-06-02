  • 29°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 01:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

互惠共贏反脫鈎 重視外企吸投資

財金專欄 2023/06/02

分享：

分享：

美國電動車巨頭馬斯克（Elon Musk）睽違3年再度訪華，備受重視，獲副總理丁薛祥等5名領導親自高規格接待。馬斯克今次匆匆走訪京滬3天期間，Tesla股價穩步上揚，將他送回環球首富寶座，既反映市場滿

...

欄名 : 社評

最新專欄文章

內需弱復甦路長 多出招提振信心
2023/06/01
內需弱復甦路長 多出招提振信心
巴士加價塵埃定 社責分擔須釐清
2023/05/31
巴士加價塵埃定 社責分擔須釐清
華升級力抗脫鈎 新能源早着先機
2023/05/30
華升級力抗脫鈎 新能源早着先機
基辛格金石良言 美政客聽得入耳？
2023/05/29
基辛格金石良言 美政客聽得入耳？
極端酷熱「逼埋身」 速定指引求安心
2023/05/27
極端酷熱「逼埋身」 速定指引求安心
馬斯克 中美關係 丁薛祥 特斯拉（Tesla，美：TSLA） FDI 上海 習近平 寧德時代（深：300750） 拜登 北京

下一篇文章

美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 突然急彈10%怎樣看？
突然急彈10%怎樣看？
國金札記 - 美經濟仍過熱 債限協議助降溫
美經濟仍過熱 債限協議助降溫
中字股實力談 - AI拉動業務 中興趁平買
AI拉動業務 中興趁平買
投資坐標 - 弱市之際股價除息回落怎麽辦？
弱市之際股價除息回落怎麽辦？
守住250天綫 威勝可收集
守住250天綫 威勝可收集
內需弱復甦路長 多出招提振信心
內需弱復甦路長 多出招提振信心