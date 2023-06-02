互惠共贏反脫鈎 重視外企吸投資

美國電動車巨頭馬斯克（Elon Musk）睽違3年再度訪華，備受重視，獲副總理丁薛祥等5名領導親自高規格接待。馬斯克今次匆匆走訪京滬3天期間，Tesla股價穩步上揚，將他送回環球首富寶座，既反映市場滿

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