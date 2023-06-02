互惠共贏反脫鈎 重視外企吸投資 財金專欄 2023/06/02 分享： 分享： 美國電動車巨頭馬斯克（Elon Musk）睽違3年再度訪華，備受重視，獲副總理丁薛祥等5名領導親自高規格接待。馬斯克今次匆匆走訪京滬3天期間，Tesla股價穩步上揚，將他送回環球首富寶座，既反映市場滿 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 社評 最新專欄文章 內需弱復甦路長 多出招提振信心 2023/06/01 內需弱復甦路長 多出招提振信心 巴士加價塵埃定 社責分擔須釐清 2023/05/31 巴士加價塵埃定 社責分擔須釐清 華升級力抗脫鈎 新能源早着先機 2023/05/30 華升級力抗脫鈎 新能源早着先機 基辛格金石良言 美政客聽得入耳？ 2023/05/29 基辛格金石良言 美政客聽得入耳？ 極端酷熱「逼埋身」 速定指引求安心 2023/05/27 極端酷熱「逼埋身」 速定指引求安心 馬斯克 中美關係 丁薛祥 特斯拉（Tesla，美：TSLA） FDI 上海 習近平 寧德時代（深：300750） 拜登 北京