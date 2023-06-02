零售數據利好鐘錶股！ 財金專欄 02:30 2023/06/02 分享： 分享： 美股早一晩低收後，眾議院以大比數通過暫時放寬債務上限但嚴限拜登當局在本屆任期內增加國防以外的開支的議案，預期參議院也會在日內通過，從而避免債務違約，影響所及，亞太區股市周四即六月第一個交易日普遍向好， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 弱市之際股價除息回落怎麽辦？ 2023/05/31 弱市之際股價除息回落怎麽辦？ 投資坐標 - 突然急彈10%怎樣看？ 2023/05/30 突然急彈10%怎樣看？ 投資坐標 - 港股真的特別疲弱嗎？ 2023/05/26 港股真的特別疲弱嗎？ 投資坐標 - 化工股弱勢 何時可見底？ 2023/05/24 化工股弱勢 何時可見底？ 投資坐標 - 群策群力續尋好股！ 2023/05/23 群策群力續尋好股！ 港股 A股 宏觀分析 德永佳（00321） 東方表行（00398） 鴻興印刷（00450） 英皇鐘錶珠寶（00887） 金嗓子（06896） 歐元