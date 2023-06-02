零售數據利好鐘錶股！

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財金專欄 02:30 2023/06/02

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美股早一晩低收後，眾議院以大比數通過暫時放寬債務上限但嚴限拜登當局在本屆任期內增加國防以外的開支的議案，預期參議院也會在日內通過，從而避免債務違約，影響所及，亞太區股市周四即六月第一個交易日普遍向好，

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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