人民幣破7算  待外部壓力紓緩第三季有望回升

近期人民幣滙價續跌，於5月中兌美元跌破「7算」，有分析認為人民幣正受兩項壓力。並預期人民幣或將在短期內維持偏弱運行，不過在第三季，隨着美元指數趨弱和國內經濟內生動能的觸底回升，人民幣有望在內外部壓力趨緩的驅動下逐步企穩並進入升值通道。

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對於人民幣價的弱勢，其中一個原因美元再度走強，令非美貨幣承壓。今年4月中旬以來，在美國經濟相對韌性、通脹粘性略超預期以及美聯儲官員偏鷹派發言導致市場降息預期回調、債務問題擾動市場風險偏好等因素的共同驅動下，美元指數重現漲勢。強勢美元下大多數非美貨幣都出現不同程度的走貶。

另方面，內地經濟復甦程度不及預期導致人民幣偏弱運行。於4至5月，中國製造業PMI持續走弱，連續兩個月在榮枯綫以下位置運行。此外，包括固定資產投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、CPI等在內的大部分經濟數據4月讀數均低於市場預期，經濟基本面修復不及預期或是人民幣近期偏弱運行的主要原因。此外，市場供需維度，結售滙順差低位運行也在一定程度上顯示出人民幣市場需求偏弱。

經濟基本面對人民幣的支持將凸顯

往後看，短期內，在美元指數居於高位、同時內地缺乏政策面和基本面催化的背景下，人民幣或將偏弱運行。進入三季度，美元指數或隨着美國經濟逐步承壓以及美聯儲緊縮預期的放緩而有所走弱。內地方面，隨着前期寬鬆政策的蓄能逐步釋放，經濟內生動能或觸底回升，經濟基本面對於人民幣的支持作用料將凸顯，人民幣有望在內外部壓力趨緩的驅動下逐步企穩並進入升值通道。

報告：中信證券

編輯：錢家鋒

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