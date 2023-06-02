CHANEL首搶佔核心區地舖

旅客重返消費未完全回復至疫情前水平，零售品牌整體擴充上相對審慎，如今龍頭名牌租舖，勢帶動零售商加快決定，下半年租務市場仍料理想。

零售品牌，特別奢侈品生意受疫情衝擊大

在黃金周期數日假，逾60萬內地客訪港

銅鑼灣錄龍頭國際品牌大手租舖看好後市

歷時3年多的疫情，零售品牌，特別奢侈品生意大受衝擊，故過去兩、三年間，多個大型奢侈品牌，亦選擇關掉分店，最大型的為Prada，疫情期間放棄位於銅鑼灣羅素街多層旗艦店，月租達900萬元，其他多個鐘錶珠寶店，亦大規模收縮。如今國際名牌租用銅鑼灣京華中心兩層，絕對是近年零售區租務市場上最好消息。

通關數月，由零旅客至每日有數萬人次訪港，在黃金周期數日假，逾60萬內地客訪港，對零售商來說，終於重現商機，故租舖決定上理應正面。

在人數及消費上，則仍與疫情前有距離，按近日內地客入境人數，多徘徊在3萬人，仍遠不及疫情前水平。至於消費上，據不少奢侈品零售商反映，發現內地客來港消費模式似乎略有變化，高消費豪客不算多。從近期核心區舖位租務個案中，中低價消費如藥房、日用品店等擴充較積極，便反映奢侈品仍是相對審慎。

是次銅鑼灣錄得龍頭國際品牌大手租舖，對市場上仍是非常正面信息，一方面反映品牌對後市有一定信心，認為旅客甚至本地消費市場亦向好，加上以往核心區舖位租金高昂，而疫情3年舖租普遍跌3至5成，對奢侈品來說，成本降低亦會增加租舖興趣。

如今出現極具代表性的品牌出手，相信其他國際品牌亦要加快部署，以免落後競爭對手，相信下半年租務市場仍理想，租金亦在低位明顯上升。