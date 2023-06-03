金價料上升 紫金最吸引 財金專欄 2023/06/03 分享： 分享： 港股昨日報復式反彈，恒生指數一度重上19000點，而金價較港股早反彈，預期可以再突破2000美元，紫金礦業（02899）作為龍頭但估值卻是板塊中最低，未來盈利可以保持雙位數增長下，估值有上升空間，股價 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股不絶】港股4%升幅稱冠亞太 好友反攻過3關（第四版） 2023/06/02 【港股不絶】港股4%升幅稱冠亞太 好友反攻過3關（第四版） 中字股實力談 - 最壞時刻已過 聯想估值上調 2023/06/02 最壞時刻已過 聯想估值上調 中字股實力談 - 全日1285億成交 北水大逃亡的啟示（第四版） 2023/06/01 全日1285億成交 北水大逃亡的啟示（第四版） 中字股實力談 - AI拉動業務 中興趁平買 2023/06/01 AI拉動業務 中興趁平買 中字股實力談 - 【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版） 2023/05/31 【沽軍作戰】好友能借超賣反擊麼？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 黃金 中國人民銀行 ETF 中國神華（01088） 紫金礦業（02899） 人民幣 板塊