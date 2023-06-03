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金價料上升 紫金最吸引

財金專欄 2023/06/03

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港股昨日報復式反彈，恒生指數一度重上19000點，而金價較港股早反彈，預期可以再突破2000美元，紫金礦業（02899）作為龍頭但估值卻是板塊中最低，未來盈利可以保持雙位數增長下，估值有上升空間，股價

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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