大銀行帶動增現金回贈抗加息 地產 14:00 2023/06/03 分享： 分享： 面對息口上升，而本月美國聯儲局再度議息前，銀行搶先部署，藉增加現金回贈，為買家抵銷部分入市風險，以刺激入市慾。而今次更降低貸款額門檻，旨在針對市場份額較大的樓按客群，覆蓋層面將更廣。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 加息後 淡友好友角力 2023/05/11 加息後 淡友好友角力 加息周期尾聲撑成長板塊 科技股看俏 2023/05/16 加息周期尾聲撑成長板塊 科技股看俏 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 2023/05/23 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 你可能感興趣 加息後 淡友好友角力 01:00 2023/05/11 加息後 淡友好友角力 加息周期尾聲撑成長板塊 科技股看俏 11:30 2023/05/16 加息周期尾聲撑成長板塊 科技股看俏 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 12:00 2023/05/23 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 最新專欄文章 專家樓論 - CHANEL首搶佔核心區地舖 今日 CHANEL首搶佔核心區地舖 專家樓論 - 1000萬元以下二手佔比重 2023/06/02 1000萬元以下二手佔比重 專家樓論 - 成交量持續轉弱 2023/06/01 成交量持續轉弱 專家樓論 - 新加坡樓價租金超車 2023/05/31 新加坡樓價租金超車 專家樓論 - 細價新盤供應足 定價備受考驗 2023/05/30 細價新盤供應足 定價備受考驗 一手市場 香港物業 按揭貸款 現金回贈 加息 議息 銀行