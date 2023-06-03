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大銀行帶動增現金回贈抗加息

地產 14:00 2023/06/03

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面對息口上升，而本月美國聯儲局再度議息前，銀行搶先部署，藉增加現金回贈，為買家抵銷部分入市風險，以刺激入市慾。而今次更降低貸款額門檻，旨在針對市場份額較大的樓按客群，覆蓋層面將更廣。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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