滙豐私銀何偉華：港股估值吸引

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華接受《Money Times》專訪時表示，港股目前估值處於相對便宜的水平，MSCI中國指數未來12個月預測盈利增長達16%，而預測PE僅為10倍左右， 較中國股市過去5年平均的13倍PE低，估值處於吸引水平。

對於港股自1月底開始回調，何偉華認為主要受幾個因素影響，包括：

1）股市在短期內反彈過急；

2）中國經濟復甦步伐近月有所放緩；

3）外圍不明朗因素。

何偉華表示，由於中國經濟剛剛重啟時，市場對經濟反彈的預期非常殷切，恒指由去年最低位（14597點）反彈到今年1月高位（22700點），升幅過急，所以出現獲利回吐的情況。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，雖然中國首季經濟升4.5%，高過市場預期，但是4月的經濟增長有所放緩，特別是房地產市場方面，令市場擔心中國經濟復甦動能是否能持續。

不過，何偉華表示，從內地的5月高頻數據，以及於5月31日和6月1日發布的製造業PMI來看，相信內地經濟已穩定下來。另一方面，當經濟增長放緩時，他相信當局將有支持經濟的政策出台，如財政刺激和具針對性的貨幣寬鬆政策。

看好三大板塊

投資配置方面，何偉華繼續看好中國的疫後復甦機遇，看好三大板塊，包括優質國企龍頭股、科網龍頭股及以服務為主的消費股。

在中資電訊股方面，何偉華指出：「由於雲業務擁有新經濟元素，屬於新的增長點，料未來增長空間大，加上行業本身估值偏低，在增加派息、改善股東回報率的提振下，有利估值重估。」

石油股則主要受惠國際油價在過去兩年大幅上升，雖然油價今年回落至70至80美元水平，但對比疫情爆發初期，累積升幅仍可觀，不過，他認為，接下來須留意油價的走勢對石油股盈利的影響。

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...