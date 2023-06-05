馬斯克訪華 政策再扶持 新能源車有景

汽車業，特別是新能源車產業，作為國內最大製造業，對穩經濟有重要作用。內地車市見良好增長，加上出口勢頭強勁，均對行業起支撑作用。同時市傳購置稅延長，也有利板塊炒作。

國務院總理李強上周五（6月2日）主持召開國務院常務會議，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施；新能源汽車是汽車產業轉型升級的主要方向，要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，更大釋放消費潛力。

會議又提到「要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策」、「更大釋放新能源汽車消費潛力」。現時售價30萬元（人民幣，下同）以內的新能源車在2023年底前仍免徵車輛購置稅，彭博引述消息人士指，國務院考慮將部分稅收優惠措施再延長四年。

在上述內容容公布前，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上周到訪中國視察業務，兼與中國官方打好關係，同樣引人遐思。市場揣測，馬斯克希望在中國內地推出全自動駕駛系統，另外與寧德時代創辦人兼董事長曾毓群會面，或是談到電池供應鏈。

另一方面，特斯拉上海超級工廠正在為改款特斯拉Model 3車型的試生產做最後準備，生產線也在升級過程中，料今年第三季推出。

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5月銷售佳

受惠4月上海車展各企推出新車型，加上特斯拉5月在華重新加價令價格戰趨向穩定，令買家重返車市。綜觀已率先公布銷量數據的新能源品牌（見表），普遍錄得良好的按年及按季增長。當中比亞迪繼續一騎絕塵，銷量及增速均處領先位置，另外有2個趨勢值得留意；

一、傳統車企新能源品牌爬坡。不同於長城的WEY及歐拉在市場競爭上面對困難，廣汽集團 （02238） 的埃安及吉利汽車 （00175） 的極氪均展現出良好的增長勢頭，兩企的新能源車轉型穩步推進。

二、「造車新勢力」強弱洗牌。在理想汽車 （02015） 交付量明顯提升之際，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 銷量明顯脫腳，兼被其他後起之秀爬過。

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中國成汽車出口大國

2023年第一季，中國汽車出口總量首次突破百萬輛，且超越日本成為世界第一大汽車出口國。4月汽車出口保持良好勢頭，中汽協數據顯示，4月內地汽車企業出口37.6萬輛，按月增長3.3%，按年增長1.7倍，帶動4個月累計汽車企業出口躍升至137萬輛，按年增長89.2%。

分車型看，乘用車4月出口31.6萬輛，按月增長3.7%，按年增長2.2倍；商用車出口46萬輛，按月增長1.2%，按年增長41.6%；新能源汽車出口10萬輛，按月增長28.6%，按年增長8.4倍。由此可見，新能源汽車已成為支撑中國汽車出口總量迅速提升的重要驅動力。招商證券形容，新能源汽車出口量的提升展現出中國領先全球的新能源汽車製造技術，同時也體現出中國自主品牌在海外市場的影響力正逐漸擴大。

循車企比例看，目前中國的汽車出口大企仍是以傳統車企為主，上汽、奇瑞作為國企龍頭自然進駐榜首。而第三名則已經是外國勢力的特斯拉（Tesla），其於上海建造的超級工廠，貢獻公司全球電動車交付量一半，每年可以生產多達110萬輛電動車。

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