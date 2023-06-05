  • 29°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 00:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美6月緩加息 普徠仕數據把脈年內難減息

財金 00:05 2023/06/05

分享：

分享：

美國5月非農業新增職達33.9萬份，遠高過市場預期的18萬份，以及4月的29.4萬份，惟5月失業率按月升0.3個百分點至3.7%（點擊圖片放大）。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci與市場看法一致，認為聯儲局6月或會暫緩加息（點擊圖片放大），惟她相信今年內欠缺放寬貨幣政策的條件。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Blerina認為：

聯儲局主席鮑威爾及該局官員近期的言論，釋出鴿派訊息，這或預示當局6月會議會按兵不動。

不過，Blerina對於聯儲局未來加息，仍持開放態度。她表示......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

至於普徠仕在股、債部署，詳見：【下一頁

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

 

...

撰文 : Blerina Uruci 普徠仕首席美國經濟學家

欄名 : 普徠仕專欄

相關文章

美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
2023/05/19
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）

你可能感興趣

美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
10:25 2023/05/19
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）

最新專欄文章

美債上限講數 普徠仕評另一關鍵點
2023/05/26
美債上限講數 普徠仕評另一關鍵點
日股強勢 股神因素以外4個原因
2023/05/24
日股強勢 股神因素以外4個原因
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
2023/05/19
美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）
普徠仕：經濟不明朗 利率或續波動
2023/05/16
普徠仕：經濟不明朗 利率或續波動
鮑威爾 美國聯儲局 通脹 失業率 美國 減息 加息 貨幣政策 經濟數據表現

下一篇文章

英國息口加不停 再加3次定4次？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 大銀行帶動增現金回贈抗加息
大銀行帶動增現金回贈抗加息
美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局
美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局
專家樓論 - CHANEL首搶佔核心區地舖
CHANEL首搶佔核心區地舖
內地擬推「組合拳」救樓市 內房股集體上升
內地擬推「組合拳」救樓市 內房股集體上升
【通脹偵察站】 美國5月製造業指數遜預期 有聯儲局官員認為本月應跳過加息一次（持續更新）
【通脹偵察站】 美國5月製造業指數遜預期 有聯儲局官員認為本月應跳過加息一次（持續更新）
旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的
旅遊「大爆炸」藏黑暗面 美記者促反思外遊目的