美6月緩加息 普徠仕數據把脈年內難減息

美國5月非農業新增職達33.9萬份，遠高過市場預期的18萬份，以及4月的29.4萬份，惟5月失業率按月升0.3個百分點至3.7%（點擊圖片放大）。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci與市場看法一致，認為聯儲局6月或會暫緩加息（點擊圖片放大），惟她相信今年內欠缺放寬貨幣政策的條件。

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Blerina認為：

聯儲局主席鮑威爾及該局官員近期的言論，釋出鴿派訊息，這或預示當局6月會議會按兵不動。

不過，Blerina對於聯儲局未來加息，仍持開放態度。她表示......

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