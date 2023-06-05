約三周前，才有多位地區聯儲局長，當中包括具投票權的紐約及亞特蘭大局長，異口同聲在貨幣政策上發表鷹派言論，打破市場對聯儲局今年內有減息想法。事隔兩周，從上周聯儲局公開的褐皮書經濟報告中，卻指向另一情況。

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