美元料呈大型上落市 財金專欄 2023/06/05 分享： 分享： 約三周前，才有多位地區聯儲局長，當中包括具投票權的紐約及亞特蘭大局長，異口同聲在貨幣政策上發表鷹派言論，打破市場對聯儲局今年內有減息想法。事隔兩周，從上周聯儲局公開的褐皮書經濟報告中，卻指向另一情況。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元阻力位1.09 今日 歐元阻力位1.09 英鎊難破1.27美元 今日 英鎊難破1.27美元 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 澳元阻力68美仙 今日 澳元阻力68美仙 紐元阻力位63美仙 今日 紐元阻力位63美仙 你可能感興趣 歐元阻力位1.09 今日 01:00 歐元阻力位1.09 英鎊難破1.27美元 今日 01:00 英鎊難破1.27美元 日圓徘徊138至141 今日 01:00 日圓徘徊138至141 最新專欄文章 加元美息若見頂有望破1.33 今日 加元美息若見頂有望破1.33 紐元阻力位63美仙 今日 紐元阻力位63美仙 澳元阻力68美仙 今日 澳元阻力68美仙 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 英鎊難破1.27美元 今日 英鎊難破1.27美元 經濟 美國 英國 銀行 加息 壓力 就業 拜登 歐元 英鎊