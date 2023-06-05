歐元區5月年通脹率雖降至6.1%，但歐央行行長拉加德重申，區內通脹依然過高。市場估歐央行仍最少有兩次加息機會。提防當拜登政府短期大舉發債，吸走市場上美元供應下，這可能會削弱歐元強勢。或許歐元於1.06

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