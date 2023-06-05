  • 28°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 03:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐元阻力位1.09

財金專欄 2023/06/05

分享：

分享：

歐元區5月年通脹率雖降至6.1%，但歐央行行長拉加德重申，區內通脹依然過高。市場估歐央行仍最少有兩次加息機會。提防當拜登政府短期大舉發債，吸走市場上美元供應下，這可能會削弱歐元強勢。或許歐元於1.06

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元料呈大型上落市
今日
美元料呈大型上落市
英鎊難破1.27美元
今日
英鎊難破1.27美元
日圓徘徊138至141
今日
日圓徘徊138至141
澳元阻力68美仙
今日
澳元阻力68美仙
紐元阻力位63美仙
今日
紐元阻力位63美仙

你可能感興趣

美元料呈大型上落市
今日 01:00
美元料呈大型上落市
英鎊難破1.27美元
今日 01:00
英鎊難破1.27美元
日圓徘徊138至141
今日 01:00
日圓徘徊138至141

最新專欄文章

加元美息若見頂有望破1.33
今日
加元美息若見頂有望破1.33
紐元阻力位63美仙
今日
紐元阻力位63美仙
澳元阻力68美仙
今日
澳元阻力68美仙
日圓徘徊138至141
今日
日圓徘徊138至141
英鎊難破1.27美元
今日
英鎊難破1.27美元
經濟 美國 英國 銀行 加息 壓力 就業 拜登 歐元 英鎊

上一篇文章

英鎊難破1.27美元

下一篇文章

美元料呈大型上落市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - 老外看人滙
老外看人滙
投資廣角鏡 - 德永佳高息前景轉佳
德永佳高息前景轉佳
國金札記 - 美經濟仍過熱 債限協議助降溫
美經濟仍過熱 債限協議助降溫
國情知聞 - 開年數據溫和 通脹未虞失控
開年數據溫和 通脹未虞失控
通脹見頂未大跌 尚要加息多一年
通脹見頂未大跌 尚要加息多一年
投資坐標 - 零售數據利好鐘錶股！
零售數據利好鐘錶股！