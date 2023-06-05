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英鎊難破1.27美元

財金專欄 2023/06/05

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當觀察英鎊兌一籃子貨幣，英鎊已非便宜。英國核心年通脹率創紀錄使英倫銀行有續加息壓力，這是支撑英鎊主因。據按揭公司Nationwide數字指，英樓市按年比已連跌兩月，5月跌3.4%幅度雖少，但是警號。若

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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