英鎊難破1.27美元

當觀察英鎊兌一籃子貨幣，英鎊已非便宜。英國核心年通脹率創紀錄使英倫銀行有續加息壓力，這是支撑英鎊主因。據按揭公司Nationwide數字指，英樓市按年比已連跌兩月，5月跌3.4%幅度雖少，但是警號。若

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