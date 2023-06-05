日圓徘徊138至141

日央行行長植田和男上周一周內就貨幣政策轉了兩次方向。周初植田指在新經濟環境下通脹將不會再回到過去低水平。到周五又謂未定出通脹何時才到2%目標水平。似乎植田是想以口術把日圓限制於138至141兌1美元範

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