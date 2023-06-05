澳元阻力68美仙 財金專欄 2023/06/05 分享： 分享： 澳洲4月年通脹率不單重上6.8%，上周還宣布從7月起把全國最低工資上調5.75%。現雖只有0.7%勞工領取最低工資，但有關行動料也會把整體工資推高，使澳央行難停止加息。就本周二議息會而言，加息機會微， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料呈大型上落市 今日 美元料呈大型上落市 歐元阻力位1.09 今日 歐元阻力位1.09 英鎊難破1.27美元 今日 英鎊難破1.27美元 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 紐元阻力位63美仙 今日 紐元阻力位63美仙 你可能感興趣 美元料呈大型上落市 今日 01:00 美元料呈大型上落市 歐元阻力位1.09 今日 01:00 歐元阻力位1.09 英鎊難破1.27美元 今日 01:00 英鎊難破1.27美元 最新專欄文章 加元美息若見頂有望破1.33 今日 加元美息若見頂有望破1.33 紐元阻力位63美仙 今日 紐元阻力位63美仙 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 英鎊難破1.27美元 今日 英鎊難破1.27美元 歐元阻力位1.09 今日 歐元阻力位1.09 經濟 美國 英國 銀行 加息 壓力 就業 拜登 歐元 英鎊