澳洲4月年通脹率不單重上6.8%，上周還宣布從7月起把全國最低工資上調5.75%。現雖只有0.7%勞工領取最低工資，但有關行動料也會把整體工資推高，使澳央行難停止加息。就本周二議息會而言，加息機會微，

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