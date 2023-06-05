紐元加息周期或許已見頂，內地經濟放慢難大舉吸納新西蘭出口。相信純粹用是價低使紐元於60美仙具龐大支持。倘若聯儲局本月15日不加息，這樣紐元的5.5厘息率便更具吸引。唯紐元本身實在缺乏利好因素，料就是能

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