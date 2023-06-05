加元美息若見頂有望破1.33

只要油價繼續處現水平徘徊，料對加元影響屬中性。本周三加央行議息，維持息率不變是意料中事。如屬實料會限制本周加元上破1.33兌1美元阻力。至於加元長遠前景，重點還需看聯儲局加息周期何時見頂。待美息見頂料

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