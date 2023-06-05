2手樓市 受3因素左右大局 地產 14:00 2023/06/05 分享： 分享： 近月二手由旺轉靜，令樓價再度面臨下行壓力，在缺乏價及量兩大因素支持下，銀行難以維持進取的估價取態。未來有3大因素左右二手價量表現，包括新盤開價、息口走勢，以及經濟數據，可視為銀行估價走勢的參考指標。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 二手偏弱 盤源未見增長 2023/05/19 二手偏弱 盤源未見增長 三大數據遏二手樓價升勢 2023/05/13 三大數據遏二手樓價升勢 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 2023/05/23 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 二手價量回軟 納米樓首當其衝 2023/05/30 二手價量回軟 納米樓首當其衝 1000萬元以下二手佔比重 2023/06/02 1000萬元以下二手佔比重 你可能感興趣 二手偏弱 盤源未見增長 01:00 2023/05/19 二手偏弱 盤源未見增長 三大數據遏二手樓價升勢 16:09 2023/05/13 三大數據遏二手樓價升勢 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 12:00 2023/05/23 息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 指數 現金回贈 估價 二手市場 一手市場 成交