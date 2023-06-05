2手樓市 受3因素左右大局

近月二手由旺轉靜，令樓價再度面臨下行壓力，在缺乏價及量兩大因素支持下，銀行難以維持進取的估價取態。未來有3大因素左右二手價量表現，包括新盤開價、息口走勢，以及經濟數據，可視為銀行估價走勢的參考指標。

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