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英國息口加不停 再加3次定4次？

國際 21:45 2023/06/04

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如無意外，英倫銀行6月22日議息時將會再次加息，加幅預計同是0.25厘，即英國息率將會加至4.75厘，為連續第13次加息。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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