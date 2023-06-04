英國息口加不停 再加3次定4次？ 國際 21:45 2023/06/04 分享： 分享： 如無意外，英倫銀行6月22日議息時將會再次加息，加幅預計同是0.25厘，即英國息率將會加至4.75厘，為連續第13次加息。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 2023/06/01 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/05/31 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 2023/05/30 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 芬蘭負電價 走出能源荒 2023/05/29 芬蘭負電價 走出能源荒 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 2023/05/28 美債限危機暫解 共和黨成功爭取 你可能感興趣 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 22:09 2023/06/01 美斯難回歸巴塞 轉戰沙特成定局 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 20:47 2023/05/31 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 21:11 2023/05/30 土耳其經濟一團糟 埃爾多安照連任 最新專欄文章 國金札記 - 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 2023/06/02 美斯回歸巴塞難 轉戰沙特成定局 國金札記 - 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 2023/06/01 美經濟仍過熱 債限協議助降溫 國金札記 - 土國經濟一團糟 埃爾多安照連任 2023/05/31 土國經濟一團糟 埃爾多安照連任 國金札記 - 芬蘭負電價 走出能源荒 2023/05/30 芬蘭負電價 走出能源荒 國金札記 - 美暫避債限危機 周而復始政治秀 2023/05/29 美暫避債限危機 周而復始政治秀 貨幣政策 海外物業 按揭貸款 加息 通脹 CPI 英倫銀行 侯俊偉 議息 英國